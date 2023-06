Ventura sul Torino: “Il Toro ha giocato un campionato complessivamente buono, con un grosso rammarico”

Alle pagine della Gazzetta dello Sport sul Torino è così espresso Simone Ventura, ex tecnico, tra le altre, dei Granata e della Nazionale Italiana: “Quando ottieni 53 punti hai fatto una buona stagione ed è un giudizio che vale pure quest’anno: il Toro ha giocato un campionato complessivamente buono. Con un però… C’è un grosso rammarico finale. Si poteva salire di più. Il rammarico è racchiuso nei troppi punti che il Toro ha lasciato per strada contro le piccole, sarebbe bastato farne tre in più per determinare scenari diversi. Un vero peccato. Detto ciò rimane di buono, anzi ottimo, il lavoro di Juric sul campo e di Vagnati sul mercato”.

Foto: Twitter FrSerieA