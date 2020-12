Ventura: “Il Napoli può essere giustificato per vari motivi, ma col Torino ho visto poca rabbia”

Giampiero Ventura, ha parlato così a Radio Kiss Kiss Napoli del momento difficile per la squadra partenopea:

“Ci sono state una serie di vicissitudini che in parte giustificano questa situazione che sta vivendo il Napoli: la perdita di alcuni giocatori, una partita giocata bene senza raccogliere niente come con l’Inter.

Col Torino invece è stato un Napoli diverso, con poca rabbia e non scintillante come a inizio campionato. Ci sta però che possa esserci un filo di stanchezza”.

Foto: VAVEL.COM