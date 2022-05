Ventura: “Belotti? Se non ha ancora rinnovato vuol dire che la sua scelta l’ha fatta”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Giampiero Ventura che analizza la stagione del Torino soffermandosi sul futuro di Belotti: “Se da tempo non ha rinnovato e ha rifiutato le varie proposte del Torino, vuol dire che una soluzione l’ha già trovata da tempo”. L’ex ct della Nazionale parla anche di Juric analizzando il suo primo anno da allenatore granata: “Una sensazione bella e interessante di ripartenza, dopo gli ultimi due anni non esaltanti. Sono cambiate tante cose, si sono visti segnali positivi. Bilancio? Credo che all’inizio ci avrebbero messo tutti la firma su un primo anno così, alla luce delle difficoltà alla partenza. È stato un anno estremamente positivo. Do un bel 7″.

Riguardo il migliore giocatore della stagione, Ventura non ha dubbi: “Bremer ma lui e Koulibaly in Serie A sono fuori concorso perché sono veramente due difensori fortissimi. Sul podio metto Lukic, ma voglio fare anche altri due nomi: Zima e Buongiorno”

Foto: Twitter Torino