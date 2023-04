Venti anni dopo torna l’Euroderby! L’Inter per prendersi la rivincita, il Milan per ripetersi come nel 2003

L’Inter supera il Benfica, il Milan passa contro il Napoli. E adesso è tempo di derby di Milano in semifinale di Champions League. Due gli incroci tra le due squadre in Champions League, una sola volta in semifinale durante l’edizione 2002/2003. In quel caso ebbe la meglio il Milan. Le partite terminarono con il risultato per 0-0 all’andata e 1-1 al ritorno con gol di Shevchenko e Oba Oba Martins. I rossoneri volarono in finale grazie alla regola dei gol in trasferta, con un prodigioso Abbiati che, all’ultimo secondo, ipnotizzò Kallon.

Foto: Instagram Serie A