Venti anni dopo il derby di Milano torna in semifinale di Champions! L’Inter difende il vantaggio dell’andata col Benfica (3-3). E raggiunge il Milan

L’Inter vola in semifinale dopo 13 anni! Parità a San Siro tra i nerazzurri e il Benfica: 3-3. Adesso per l’Inter ci sarà di nuovo il Milan semifinale, come nel 2003. I nerazzurri si portano subito in vantaggio al 14′ grazie alla rete di Nicolò Barella: il centrocampista nerazzurro porta palla sulla trequarti ed entra in area dopo uno scambio con Lautaro. Finta di tiro col destro e mancino sotto l’incrocio, imprendibile per Vlachodimos. I portoghesi sembrano aver accusato il gol subito e si susseguono giocate confuse e tanti errori per gli uomini di Schmidt. Al 30′, però, arriva il primo squillo anche del Benfica, ma Onana si allunga e neutralizza la punizione di Grimaldo. Al 32′ arriva anche il gol del raddoppio nerazzurro con Lautaro, ma l’arbitro Del Cerro Grande ferma tutto a causa di una spinta del Toro. Al 37′, all’improvviso, arriva il gol del pareggio del Benfica con Aursnes: cross dalla destra di Rafa Silva, il norvegese svetta in area e incorna a rete. Il gol a fine primo tempo ha dato fiducia al Benfica. E a inizio ripresa Joao Mario penetra in area, ma Acerbi lo chiude a pochi metri dalla porta di Onana. I nerazzurri abbassato il baricentro per non farsi trovare scoperti, cercando di colpire in contropiede. E così accade al 65′ con Lautaro Martinez che insacca il cross basso fornito da Dimarco. Al 79′ arriva anche il tris nerazzurro firmato da Correa che salta Otamendi accentrandosi dalla sinistra e poi infila il pallone in rete dopo aver colpito il palo. Il Benfica onora la competizione fino al termine della gara. E, dopo aver colpito il palo con Neres pochi minuti prima, all’86’ accorcia le con il gol di testa su punizione di Antonio Silva. Al 93′ arriva anche il pareggio dei portoghesi con Musa. Termina così 3-3 a San Siro. È festa nerazzurra a San Siro.

Foto: Instagram Inter