Venezuela-Brasile, gli irrigatori si attivano nel recupero. Marquinhos: “Abbiamo visto di tutto in queste qualificazioni”

Il Brasile ha pareggiato in un match rocambolesco contro il Venezuela, con una pioggia di critiche che è seguita a causa di un imprevisto nel finale. Poco prima della fine del match, il sistema di irrigazione del campo è partito improvvisamente, costringendo l’arbitro a fermare il gioco. Nonostante il trambusto, non ci sono prove concrete che dimostrino che il Venezuela abbia provocato intenzionalmente il guasto per favorire la propria squadra.

A fine partita, Marquinhos ha commentato l’accaduto: “Abbiamo visto molte cose in queste qualificazioni. Bisogna penalizzare quando una squadra fa una cosa del genere. L’arbitro ha concesso solo due minuti, doveva darne di più, 4 o 5. Bisogna punirli finché non imparano a non farlo più”, ha dichiarato a Sportv.

“Il direttore di gara deve gestire meglio certe situazioni, perché se concede solo uno o due minuti, le squadre continueranno a fare lo stesso”, ha aggiunto.

