Venezia, ufficiale il rinnovo di Filippo Antonelli, direttore sportivo e generale del club

Filippo Antonelli, direttore sportivo e direttore generale del Venezia, ha rinnovato il suo contratto che lo legherà al club veneto fino al termine della stagione 2027/2028. Ecco il comunicato del club: “Il Venezia FC è lieto di annunciare il rinnovo del contratto del Direttore Sportivo e Direttore Generale Filippo Antonelli. Il dirigente 46enne ha firmato un contratto pluriennale che lo legherà al club fino al termine della stagione sportiva 2027/28. Dopo aver concluso una carriera ventennale da calciatore professionista, Antonelli ha iniziato la sua carriera come Direttore Sportivo all’Aurora Pro Patria. Nel 2015, Antonelli si è trasferito a Monza per assumere un ruolo di leadership. Durante il suo incarico al Monza, Antonelli ha contribuito a portare il club dalla Serie D alla Serie A in soli sette anni. Giunto in laguna nel dicembre 2022 con il ruolo di Direttore Sportivo e General Manager, Antonelli ha raggiunto i playoff nel campionato 2022/23 per poi conquistare la storica promozione in Serie A nella stagione successiva”.

Foto: sito Venezia