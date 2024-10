Venezia-Udinese, le formazioni ufficiali

In scena questo pomeriggio Venezia-Udinese, sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Yeboah, Busio e Pohjanpalo le scelte offensive di Di Francesco, Lucca e Iker Bravo in attacco per i friulani. Qui di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Svoboda, Haps; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Yeboah, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco

UDINESE (3-5-2):Okoye; Touré, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Bravo, Lucca. All: Runjaic

Foto: Instagram Venezia