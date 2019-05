Venezia, Tacopina: “Abbiamo impugnato la decisione di stabilire le date dei playout”

“Ieri sera il Venezia ha impugnato la decisione del presidente Balata di stabilire le date dei playout”. Queste le parole riportate da Trivenetogoal.it e contenute nel messaggio che il presidente del Venezia, Joe Tacopina, ha fatto pervenire prima della conferenza stampa tenutasi pochi istanti fa. “Agiremo in tutte le sedi per difendere il nostro lavoro”, ha proseguito Tacopina, “Abbiamo sempre rispettato tutte le leggi, senza mai commettere illeciti. Questo modo di agire respinge gli investitori che vogliono venire in Italia e fa capire che è meglio non rispettare le regole, tanto la si fa sempre franca. A noi era stato comunicato che saremmo stati salvi e che non dovevamo preoccuparci”.

Foto: Venezia Today