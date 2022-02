Venezia, stagione finita per Lezzerini: lesione completa del tendine

Grande tegola per il Venezia, che salvo sorprese dovrà rinunciare a Luca Lezzerini per il resto della stagione. Il club lagunare ha comunicato che alla luce degli esami strumentali effettuati a seguito della partita di sabato sera contro il Torino, il portiere ha riportato la lesione completa del tendine del retto femorale destro. L’estremo difensore classe 1995 sarà valutato lunedì in Finlandia dal Dott. Lasse Lempainen in vista dell’intervento chirurgico.

FOTO: Sito Venezia