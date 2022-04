Venezia, Soncin: “Finché ci sono possibilità, tutto può succedere. Sorpreso dalla chiamata, ringrazio Zanetti”

Andrea Soncin dovrà compiere un miracolo per salvare il Venezia, a cinque partite dal termine del campionato. Così il Cobra in conferenza stampa: “Io e il mio gruppo di lavoro abbiamo tanto entusiasmo. Le cose però nel calcio, fino a quando ci sono le possibilità, possono succedere. Ho visto i ragazzi determinati e consapevoli. Dobbiamo cercare la svolta e dobbiamo farlo con tutto l’impegno possibile, è proprio nel momento in cui è impossibile che magari arriva. Il nostro obiettivo dev’essere uno solo, arrivare all’ultima giornata con almeno ancora una possibilità. Ho trovato un gruppo responsabile, quando capita qualcosa come quella che è successa a Zanetti i giocatori devono capire che sono i principali responsabili e credo che questa consapevolezza ci sia stata. La Juventus la conosciamo tutti. Senza fiducia e coraggio però non dovremmo nemmeno entrare in campo, solo lavorando sui nostri principi i ragazzi possono ritrovare in campo ciò che fanno in allenamento. Stiamo cercando di spingerli per andare forte, è l’unico modo per contrastare l’avversario, se ti fermi a pensare alla Juventus hanno talmente tanti punti di forza che è difficile arginarli tutti. Sicuramente quando mi hanno chiamato sono stato sorpreso, per le tempistiche anche. Il lavoro in campo penso che sia l’aspetto principale per ritrovare entusiasmo e fiducia, è come un po’ isolarsi da tutto il resto consapevoli che ci sono responsabilità grosse perché quando ci sono contestazioni da parte dei tifosi spesso sono legittime e le responsabilità vanno prese. Bisogna ritrovare fiducia ed entusiasmo perché la possibilità di arrivare al traguardo ci sono ancora”.

FOTO: Instagram Soncin