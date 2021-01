Venezia-Pisa, le formazioni ufficiali

Sarà Venezia-Pisa l’altra partita che aprirà il pomeriggio di Serie B. La gara valevole per la 17° giornata, vedrà contro due formazioni dallo stato di forma opposto. Il Venezia di Zanetti, dopo un ottimo inizio è entrato in un miniciclo di 4 partite senza vittoria che la hanno fatta scendere di classifica anche se sempre nelle posizioni playoff. Discorso diverso per il Pisa che dopo un inizio a stento sembra essersi ripreso. Toscani che grazie ai 6 risultati utili consecutivi si sono allontanati dai bassifondi della classifica.

Le formazioni ufficiali:

Venezia (4-2-3-1): Lezzerini, Felicioli, Ceccaroni, Svoboda, Mazzocchi, Fiordilino, Vacca, Di Mariano, Aramu, Johnsen, Forte

Pisa (4-3-1-2): Perilli, Belli, Benedetti, Caracciolo, Lisi, Gucher, Marin, Mazzitelli, Soddimo, Vido, Marconi

Foto: Logo Serie B