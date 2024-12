Venezia, patch speciale per celebrare i 117 anni del club

La nota del club:

“In occasione della partita Juventus-Venezia, il Venezia FC scenderà in campo con una patch celebrativa applicata sulla maglia gara, per ricordare una delle date fondamentali nella nostra storia: il 14 dicembre 1907, giorno della fondazione del club. Questo momento cruciale ha segnato l’inizio di un lungo percorso, culminato nella fusione del 26 giugno 1987, che ha dato vita al club arancioneroverde come lo conosciamo oggi, con l’attuale connotazione e identità.

La patch, posizionata sotto il logo ufficiale, rappresenta la tradizione e la storia del nostro club, e vuole essere un omaggio alla passione che accomuna tifosi e giocatori da oltre un secolo, citando uno dei cori più amati dalla tifoseria unionista.

Questa iniziativa non solo celebra le nostre origini e i momenti chiave, ma rafforza anche il legame tra passato, presente e futuro, mantenendo vivi i valori che contraddistinguono il Venezia FC da sempre”.

Foto: x venezia