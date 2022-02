Venezia, operazione riuscita per Lezzerini

Dopo la lesione completa al tendine del retto femorale destro, Luca Lezzerini, portiere del Venezia, è stato costretto a ricorrere all’operazione, che è stata effettuata oggi ed è riuscita perfettamente. Di seguito il comunicato del Venezia: Il Venezia FC comunica che, in data odierna, il portiere Luca Lezzerini si è sottoposto ad un intervento per la ricostruzione della continuità del tendine del retto femorale destro, a seguito dell’infortunio riportato in occasione della trasferta contro il Torino nella Giornata 25 del campionato di Serie A 2021/2022. L’intervento, eseguito dal Dott. Lasse Lempainen presso il Mehiläinen NEO Hospital in Finlandia, è perfettamente riuscito e l’atleta inizierà il percorso riabilitativo secondo protocollo”.

Foto: Sito Venezia