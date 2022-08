Venezia, negativizzati i 13 tesserati positivi al Covid. Il comunicato

Sospiro di sollievo per il Venezia, alle prese con un focolaio Covid. I 13 elementi risultati positivi al Coronavirus si sono negativizzati e tornati a disposizione della squadra. Potranno dunque essere a disposizione dell’allenatore già per il match di campionato contro il Genoa. Ecco il comunicato apparso sul sito del club: “Il Venezia FC comunica che i tredici tesserati risultati in precedenza positivi al Covid-19 si sono negativizzati e si sono riaggregati al gruppo squadra. Attualmente, dunque, non si rileva alcun caso di positività”.

Foto: Twitter Venezia