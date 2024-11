Venezia-Lecce, i convocati di Di Francesco

Qui di seguito i convocati di Di Francesco, in vista dello scontro diretto di domani sera contro il Lecce. Prima gara stagionale per Bjarkason. Out Joronen per un problema al ginocchio ed El Haddad perché è appena tornato dalla Nazionale.

Portieri: Matteo Grandi, Bruno Bertinato, Filip Stankovic.

Difensori: Giorgio Altare, Antonio Candela, Franco Carboni, Ridgeciano Haps, Jay Idzes, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Marin Sverko, Michael Svoboda, Francesco Zampano.

Centrocampisti: Magnus Kofod Andersen, Gianluca Busio, Bjarki Bjarkason, Domen Crnigoj, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Mikael Ellertsson, Hans Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Christian Gytkjaer, Gaetano Oristanio, Joel Pohjanpalo, Antonio Raimondo, John Yeboah.

Foto: Instagram Venezia