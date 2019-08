Venezia, intervento chirurgico per Suciu. Il report e i tempi di recupero

Segio Suciu, centrocampista romeno in forza al Venezia, si è sottoposto oggi a un intervento al menisco mediale del ginocchio destro. Questo il comunicato della società arancioneroverde sulle condizioni del classe ’90 e sui suoi tempi di recupero in vista dell’inizio della prossima stagione: “Il Venezia FC comunica che in data odierna il centrocampista Sergio Suciu si è sottoposto presso la clinica Fornaca di Sessant ad un intervento chirurgico al menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento è andato a buon fine ed il giocatore recupererà in 20 giorni“.

Foto: sito ufficiale Venezia