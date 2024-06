Venezia in A, anche Drogba si complimenta

Il Venezia ha vinto per 1-0 la finale di ritorno playoff contro la Cremonese grazie alla rete di Gytkjaer e si è guadagnata così un posto nella prossima Serie A. Anche Didier Drogba, ex campione del Chelsea, ci ha tenuto a complimentarsi con i lagunari per questo incredibile risultato attraverso una stories sul profilo Instagram del club. Questo quanto dichiarato:

“Vi voglio bene, tutti, in Serie A avrete il mio supporto, dovremo spingere spingere spingere. Tutti insieme Venezia!”

Foto: instagram Drogba