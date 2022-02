Venezia, il ricordo di Zamparini: “Ha scritto pagine indelebili”

La società lagunare ha ricordato cosi Maurizio Zamparini: “Il Venezia FC si stringe attorno alla famiglia Zamparini per la scomparsa di Maurizio, ex presidente del club. Zamparini scrisse pagine indelebili della nostra storia, fino alla conquista di due promozioni in Serie A con Walter Novellino e Cesare Prandelli. Addio, presidente.”

FOTO: Twitter Venezia