Venezia, fissata un’amichevole per preparare la gara col Bologna. Il comunicato

Il Venezia scenderà in campo anche nella settimana di pausa del campionato di Serie A. Il club arancioneroverde ha comunicato la programmazione di un test amichevole per sabato prossimo: “Sabato 13 novembre – si legge – il Venezia FC affronterà il Tabor Sezana, club militante nella Prva Liga ed attualmente all’ottavo posto nel massimo campionato sloveno. L’amichevole si disputerà a Sezana alle 13:00 presso lo stadio Rajko Štolfa Stadium a porte chiuse. Quello che si disputerà in terra slovena sarà un test importante prima del prossimo impegno di campionato, impegno che vedrà i Leoni di mister Zanetti giocare contro il Bologna di Siniša Mihajlović in trasferta allo stadio Renato Dall’Ara domenica 21 Novembre alle 15:00″.