Venezia-Empoli, le formazioni ufficiali

Alle 15.00 in campo Venezia e Empoli. In palio punti pesantissimi per la zona salvezza, in particolare per i lagunari.

Queste le formazioni ufficiali:

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Cuisance, Crnigoj, Tessmann; Aramu, Henry, Kiyine. All.: Zanetti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Ismajli, Fiamozzi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Henderson, Pinamonti; All.: Andreazzoli.

Foto: Twitter Venezia