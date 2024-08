Venezia, Di Francesco: “Tessmann è un ottimo giocatore ma non fa più parte del progetto”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio, prima partita di campionato. Il tecnico ha parlato dell’esclusione di Tessmann: “Preferisco parlare di quelli che ho. Lascio che sia la società a parlare di lui. Poi se mi chiedete cosa ne penso di lui come calciatore, allora vi posso dire che è un ottimo giocatore. In questo momento non fa parte del progetto, è un discorso da affrontare con la società nel quale l’allenatore può mettere bocca fino ad un certo punto. Siamo in emergenza, dobbiamo ancora completare la squadra, ma lo sapevamo dall’inizio. E’ fortunato chi ha mantenuto la propria squadra e magari non ha avuto infortuni nel precampionato. Sicuramente questo non ci aiuta, ma mi tengo stretti i ragazzi che ho a disposizione”. Sugli infortunati: “Busio, Jajalo, Bjarkason e Pohjanpalo non ce la fanno, Oristanio è recuperato, un giocatore in più per far male agli avversari. Vi segnalo che verrà con noi anche Haps”.

Foto: Instagram Venezia