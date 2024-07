Venezia, Di Francesco: “Ho modificato il mio modo di lavorare negli anni. Chiederò ai miei il rispetto per se stessi e per la maglia che indossano”

Di Francesco ha parlato nella conferenza stampa di presentazione per il suo nuovo club, il Venezia. Di seguito le sue parole.

Il tecnico inizia dimostrando riconoscenza al Frosinone: “Ringrazio in primis il presidente Stirpe ed il direttore Angelozzi, i ragazzi straordinari ed i tifosi che mi hanno fatto sentire come uno di loro in una annata non dico sfortunata, perché non voglio alibi, ma dove siamo retrocessi immeritatamente. Auguro loro di tornare in A. Ho sempre scelto le persone prima della squadra e ringrazio il presidente del Venezia”. Poi sul nuovo club :”E’ stato un ottimo inizio, con una bella struttura e con gente competente. è una piccola-grande società dal punto di vista organizzativo. Ho visto i ragazzi e gli ho chiesto la loro disponibilità come prima cosa fondamentale. Il direttore ha parlato di coraggio e servirà insieme alla resilienza”. Poi prosegue: “C’è sempre tanto da imparare. Ho modificato il mio modo di lavorare negli anni, ho avuto esperienze dove dopo 3 giornate è finito il rapporto, altre dove sono andato via io. Questo mi aiuta a cercare di imparare dagli errori”. Su quello che vuole a Venezia: “Quello che ci è mancato al Frosinone è stato l’obiettivo finale. Quello che serve qui è di raggiungerlo, attraverso il duro lavoro e la lealtà. Nel corso di un campionato vedi cose che non ti piacciono. Chiederò ai miei il rispetto per sé stessi e per la maglia che indossano. Ho visto grande senso di appartenenza da parte dei dirigenti verso la squadra e la società”.

Foto: sito Frosinone