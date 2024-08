Venezia, Di Francesco: “Nicolussi Caviglia verrà a Firenze. Non parlo di mercato ma non ci sono bocciature”

Il Venezia domani pomeriggio alle 18.30 affronterà la Fiorentina, al franchi, per la seconda giornata di Serie A. Di Francesco ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita e ha rivelato che il neo acquisto Nicolussi Caviglia sarà del match: “Abbiamo Nicolussi Caviglia fra i convocati. Lui lo vedo giocare nella mediana a due ma penso che ci farà gran comodo come soluzione in più a centrocampo Non rientrerà Pohjanpalo, quasi sicuramente rientrerà la prossima. Fuori anche Bjarkason, Busio, Tessmann e Jajalo. Gli altri sono a disposizione. Ci arriviamo leccandoci le ferite sugli errori, ma con una settimana in più di lavoro. Ci siamo fatti male da soli a Roma e non ce lo possiamo permettere”. Sul mercato e : “Non parlo di mercato, ma sicuramente non ci sono bocciature. Haps è entrato bene anche se sottoporta poteva fare anche meglio, ci tornerà utile a partire dalla Fiorentina, valuterò se farlo giocare dall’inizio”.

Foto: Instagram Venezia