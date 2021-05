Venezia-Chievo 3 a 2 dopo i supplementari. Zanetti trova il Lecce in semifinale

Dopo dei tempi supplementari da brividi il Venezia passa alle semifinali contro un Chievo Verona che non ha mai mollato. Il match è finito 3-2 per la squadra di Zanetti dopo che i primi 90 minuti erano finiti nel risultato di 1-1. Gli ospiti erano anche andati in vantaggio col rigore trasformato da Garritano aò 10′, ma nella ripresa è arrivato l’autogol sfortunato di Bertagnoli al 60′ che permette al Venezia di accedere alla semifinale ed eliminare il Chievo Verona. Ai supplementari Mogos su rigore porta avanti il Chievo, ma dopo 3 minuti Maleh pareggia i conti, nella disperata ricerca del gol il Chievo lascia spazio al contropiede di Johnsen che trova il 3-2. Alla fine Forte sbaglia anche un rigore. Con questo risultato i lagunari passano il turno e andranno ad affrontare il Lecce lunedì 17 maggio alle 21 per l’andata e giovedì 20 alle 18:30 per la semifinale di ritorno.

Foto: Twitter Venezia