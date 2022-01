Venezia, 10 nuovi positivi nel gruppo squadra. Gara con l’Inter a rischio

“Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra.

Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Con questo comunicato il Venezia ha reso noto come al momento ci sono ben 14 tesserati positivi al Covid, va capito ora quanti di essi sono calciatori. Con il nuovo protocollo, stilato in questi giorni, bastano almeno 9 calciatori positivi per chiedere il rinvio della gara che verrà accettato dalla Lega.

In questo momento, la gara contro l’Inter, in programma sabato 22 gennaio alle 18, è a forte rischio.

