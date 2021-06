Vendita Salernitana, oggi l’atto finale. Ma ancora nessuna certezza

La situazione della Salernitana rischia di aggrovigliarsi a poche ore dalla scadenza della cessione. Etntro mezzanotte, infatti, Claudio Lotito dovrà comunicare la vendita della Salernitana, lunedì ci sono le iscrizioni al campionato di Serie A e per la squadra campana lo dovrà fare il nuovo proprietario, ma in questo momento ci sono troppi dubbi e nessuna certezza. Come riporta la Gazzetta dello Sport, è probabile, però, che oggi non sarà il giorno della cessione a un nuovo proprietario, ma quello della creazione di un trust, un soggetto terzo indipendente che avrà sostanzialmente due compiti: rappresentare la società in Lega e organizzare la vendita vera e propria nell’arco di sei mesi. Ma Gravina ha più volte sollevato dei dubbi sul trust per le ambiguità di come questo trust si farà. Il club ha smentito voci su possibili imprenditori italiani interessati e a meno di ventiquattro ore di tempo Lotito deve trovare una soluzione.

Foto: Twitter Salernitana