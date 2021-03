Veloso: “Juric ci trasmette carattere e grinta. Ma si innervosisce troppo”

Intervistato da tmw, il centrocampista portoghese del Verona, Miguel Veloso, ha parlato delle qualità del suo allenatore, Ivan Juric, che conosce bene dai tempi del Genoa.

Queste le sue parole: “Tutti danno il loro contributo. Si tratta di una società molto ben organizzata, ognuno fa il suo dovere. Mister Juric ha portato carattere e una certa mentalità, la sua mentalità. Ha creato una certa cultura del lavoro. Il mister lo conosco da anni, può arrivare ad ottimi livelli che magari riuscisse a cambiare un pò il carattere. Sicuramente Juric è un tassello importante. È molto bravo ma lo è stata anche la società quando ha deciso di dargli una chance. Non era scontato, veniva da esperienze non positivissime”.

Un pregio e un difetto del suo allenatore?

“È un tecnico con grandissima passione per il lavoro che fa. È una persona molto chiara, mi piace perché quello che ti deve dire, te lo dice in faccia. Non accade così spesso nel nostro mondo. Difetto? Forse si innervosisce troppo, non gli fa bene alla salute

Foto: Twitter Verona