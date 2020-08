Veloso: “E’ stata una stagione faticosa. Abbiamo centrato il nostro obiettivo con merito”

Miguel Veloso, centrocampista dell’Hellas Verona, è stato tra i protagonisti della stagione della squadra di Juric. Il portoghese ha affidato a Instagram il suo pensiero:

“Si è chiusa una stagione faticosa e particolare, ma speciale da tutti i punti di vista: agonistico, personale e umano. Una stagione dove, ancor prima di iniziare, tutti ci davano già per spacciati…invece siamo riusciti a salvarci e a centrare il nostro obiettivo con merito. Tutto ciò è stato possibile solo grazie alla nostra perseveranza, ai nostri sacrifici e all’intenso lavoro di questo grande Gruppo che siamo riusciti a consolidare giornata dopo giornata. Voglio ringraziare tutti i miei compagni, lo staff tecnico e la Società, per avermi accolto in questa piazza, in questa fantastica città. Un ringraziamento speciale va a tutti i tifosi gialloblu per il sostegno e il calore che ci hanno trasmesso da inizio anno e fino all’ultimo giorno. Grazie di cuore a tutti e a presto”.