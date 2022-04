Veloso dopo il rinnovo con il Verona: “Ancora insieme per toglierci tante altre soddisfazioni”

Il Verona ha comunicato il rinnovo del centrocampista Miguel Veloso fino al giugno 2023.

Il centrocampista, capitano dei veneti, su Instagram ha voluto esprimere un pensiero sul rinnovo.

Queste le sue parole: “Sono davvero felice per questo rinnovo e orgoglioso di poter proseguire la mia strada con l’Hellas Verona! Ringrazio la Società per la fiducia e tutte le persone che ogni giorno mi fanno sentire come a casa. Ancora insieme per toglierci tante altre soddisfazioni”.

