VELOCITÀ E VIZIO DEL GOL: MOUSSA DIABY, DALLA GAVETTA AL CROTONE ALL’ESPLOSIONE CON IL LEVERKUSEN

In uno dei vari match della 20a giornata di Bundesliga di ieri il Bayer Leverkusen ha travolto l’Augsburg 5-1. Protagonista di giornata è stato Moussa Diaby, autore di una tripletta. Nato a Parigi il 7 luglio 1999, Moussa è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del PSG con cui ha iniziato la sua esperienza nel 2013 per poi firmare il primo contratto da professionista nel 2017. L’anno successivo viene ceduto in prestito al Crotone, anche se non frutta più di tanto totalizzando solamente due presenze e una conseguente retrocessione del club calabrese in Serie B. Terminato il prestito torna al PSG con cui inizia a macinare qualche minuto e gol prima del trasferimento definitivo al Bayern Leverkusen che sborsa 15 milioni per portarlo in Germania nel 2019. Una cifra abbastanza bassa per le qualità dell’ala francese che da quel momento è diventata nel corso del tempo una pedina fondamentale delle Aspirine. Conferme e certezze che lo hanno portato anche ad esordire con la Francia (1 settembre contro la Bosnia). In questa stagione Diaby sta totalizzando numeri da campione sopratutto dal punto di vista realizzativo: sono infatti già 11 le reti messe a segno tra Europa League e campionato. Statistiche che parlano da sole per un giocatore passato anche dall’Italia ma esploso definitivamente in Germania.

FOTO: Instagram Diaby