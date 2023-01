Veloccia sul nuovo stadio della Roma: “A febbraio sarà pronta la delibera per la concessione del Pubblico Interesse”

Intervenuto dai microfoni di New Sound Level, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia, ha parlato del nuovo stadio: “Nei primi giorni di febbraio sarà pronta la delibera per la concessione del Pubblico Interesse. Siamo in linea con le aspettative, ossia il 2027. Nel mese di febbraio verrà completato questo discorso, poi sarà il progetto definitivo a dover risolvere determinate questione, quali i trasporti”.

Foto: Twitter Roma