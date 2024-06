Veerman: “Real Madrid? Sono stanco e a disagio per queste voci”

Joey Veerman, centrocampista del PSV, è stato categorico in un’intervista a De Telegraaf riguardo a un suo possibile addio al club olandese “Real Madrid? Nessuna delle voci è vera. Potrei essere contento del fatto che mi abbiano messo al Madrid, ma mi sento a disagio perché è una bugia. Mi sento stanco e mi sento a disagio allo stesso modo. Soprattutto perché devo rispondere costantemente a questa domanda quando non c’è assolutamente nulla. Mi trovo di fronte a questo perché qualcuno in televisione dice che lì ci starei bene e un giornale spagnolo scrive qualcosa”.

Foto: Instagram Veerman