Vecino: “Se tutto andrà bene, tornerò a gennaio”

Fermo ai box a causa di un infortunio, il centrocampista Matias Vecino ha rivelato a El Observador quando tornerà a disposizione dell’Inter: “Se tutto va come sta andando ora, spero di tornare a gennaio. Dopo due mesi di trattamenti sono stato a disposizione per due partite, ma sentivo dolore. Sono stato operato, ma i tempi di recupero vanno dai quattro ai cinque mesi. Nel mio caso, al secondo mese mi è stata fatta un’operazione di pulizia per un’infezione, cosa abbastanza normale per quel che mi è stato detto, ma questo ha allungato i tempi di recupero di due-tre settimane”.

Foto: Uefa