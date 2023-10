Vecino risponde a Furuhashi, parità all’intervallo tra Celtic e Lazio (1-1)

Grande atmosfera al Celtic Park, il primo tempo tra Celtic e Lazio termina in parità: 1-1. Cominciano meglio i padroni di casa, già in vantaggio poco dopo il decimo: Furuhashi trova una prateria da aggredire nel cuore della difesa biancoceleste e, complice un Provedel non perfetto nell’opporsi, fa 1-0. Neanche cinque minuti più tardi gli scozzesi flirtano col raddoppio, ma Maeda allarga troppo la mira. La fase peggiore dei biancocelesti passa e pian piano la Lazio viene fuori, trovando il pareggio attorno alla mezz’ora con il “solito” Vecino. Termina così la prima frazione di gioco: 1-1.

Foto: Instagram Lazio