Vecino: “Ogni punto è vita, chi sbaglierà meno andrà in Champions”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista della Lazio, Matias Vecino, ha così parlato dopo la vittoria sul Napoli per 0-1: “Vittoria più bella della stagione? Può darsi. Ci voleva una grande fase difensiva, abbiamo sofferto qualche momento ma siamo rimasti lucidi e l’occasione che abbiamo avuto l’abbiamo buttata dentro. Per noi ogni punto è la vita. Vincere qua ci deve dare la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti. Chi sbaglierà di meno andrà in Champions e speriamo di essere noi”.

Poi ha proseguito parlando del ruolo di play: “Ce la sto mettendo tutta. Un ruolo che mi piace fare e cerco di adattarmi per la squadra. Cambiare nel finale può essere un problema, ma è entrato Danilo e ha fatto molto bene”. Infine, sul gol: “Ho cercato di calciare forte, è stato un bel gol e l’importante è portare a casa i tre punti”.