Vecino: “Meglio nel secondo tempo, dobbiamo gestire le forze. Conte? Avverto la fiducia”

Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria contro il Ludogorets a Sky Sport: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice. Loro volevano fare bella figura, soprattutto contro una squadra come l’Inter. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, poi abbiamo parlato nell’intervallo e nel secondo tempo abbiamo pressato più alto giocando meglio”.

La differenza di intensità nelle partite?

“Dipende dai momenti: nel derby dovevamo alzare il ritmo per forza, con la Lazio uguale nel finale. Giocando così ravvicinati è normale non avere sempre la giusta intensità. Dobbiamo essere bravi a gestire le energie”.

Il campionato?

“L’obiettivo è sempre vincere qualcosa. Dobbiamo pensare partita per partita, ora c’è la Sampdoria poi di nuovo il Ludogorets”.

Come si sente?

“Sto bene. Sento fiducia, fisicamente sto bene e sono contento”.

