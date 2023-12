Vecino: “Lazio, ho la coscienza pulita. Non ho mancato di rispetto a nessuno”

Matias Vecino ha voluto fare chiarezza sui social rispetto alle ultime ricostruzioni sulla sua esclusione per la partita di Coppa Italia in programma stasera tra Lazio e Genoa.

“Buongiorno a tutti! Ci tenevo a chiarire un paio di punti, viste le notizie che mi è toccato leggere in queste ore sul mio conto! Per prima cosa, mi dispiace non poter essere a disposizione della squadra per la importante partita di questa sera, ma accetto la decisione presa! È importante però chiarire che dietro a questa decisione non ci sono la partita con il Cagliari o gli allenamenti! Sono sempre stato una persona sincera, diretta, che dice quello che pensa, ma non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Ho la coscienza pulita e la voglia di tornare al più presto a fare quello che amo di più. FORZA LAZIO”

Foto: Instagram Vecino