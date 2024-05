Vecino illude, Djuric (doppietta) riacciuffa la Lazio al 92′! Parità all’U-Power Stadium (2-2)

Parità all’U-Power Stadium tra Monza e Lazio: 2-2. La prima occasione della gara è per i padroni di casa che, dopo appena 2′, vanno vicini al vantaggio col diagonale di Djuric, ma il tentativo del centravanti bosniaco spegne di poco sul fondo. La gara si sblocca al 12′ ed è proprio Ciro Immobile, l’uomo più atteso, a trovare la via del gol, con il tap-in dopo la traversa colpita da Kamada dopo la deviazione di Di Gregorio. Al 32′ Tudor effettua la prima sostituzione: fuori l’ammonito Zaccagni, dentro Casale. Una mossa che non paga Tudor. Al 61′ il Monza sfiora la rete del pareggio: Colpani salta Patric e, a tu per tu con Mandas, supera anche il portiere biancoceleste, ma si allarga troppo sulla sinistra e non trova più lo spazio per calciare in porta. Al 64′ Tudor ridisegna la Lazio con un triplo cambio: fuori Immobile, Kamada e Luis Alberto, dentro Castellanos, Cataldi e Vecino. Risponde Palladino al 71′: fuori Birindelli, Kyriakopoulos e Carboni, dentro Donati, Mota e Akpa Akpro. E al 75′ il Monza trova la via del gol con Djuric: Donati crossa al centro dell’area per l’inserimento di Pessina, che colpisce di testa a botta sicura, ma trova la gran risposta di Mandas. Il pallone finisce nella zona di Djuric, che ribadisce in porta da distanza ravvicinata. Pairetto inizialmente annulla per fuorigioco del bosniaco, ma dopo un check del VAR convalida il gol. All’83’, però, tornano avanti i biancocelesti con la rete di Matias Vecino: il retropassaggio di Donati si rivela un assist per l’uruguaiano che si ritrova davanti a Di Gregorio e lo batte in uscita. Al 92′, però, arriva la reazione dei brianzoli e la doppietta di Djuric: azione insistita dei brianzoli, con Mota che scarica per Pessina, il quale crossa di prima al centro dell’area. Djuric salta tra Casale e Romagnoli e riesce a colpire di testa, mettendo in porta la rete del pareggio. Termina così 2-2 all’U-Power Stadium.

Foto: Instagram Monza