Vecino: “Abbiamo tempo per recuperare. Oggi mi sento meglio davanti alla difesa”

Alla vigilia del match contro il Torino Matìas Vecino ha parlato così nel consueto “match program” della Lazio. Ecco le sue parole: “Credo che si debbano analizzare i problemi e poi metterci mano ma sempre con la testa. Abbiamo iniziato male ma abbiamo tutto il tempo per recuperare, domani grande opportunità. Senza perdere la testa. Dobbiamo ritrovarci come gruppo e come squadra, ritrovare solidità che lo scorso anno ci ha contraddistinto. Quando le cose non vanno bene si dà più spazio al dialogo, ma è una cosa normale per risolvere questi problemi. Il Torino sappiamo che è difficile da affrontare per tutti, ogni anno. Ha un allenatore bravo e giocatori forti, dovremmo essere una squadra corta e solida: sarà molto importante anche vincere i duelli perché sono una squadra fisica. Ruolo? Ne ho fatti tanti nella mia carriera, adesso mi sento meglio davanti alla difesa. Però il mister sa che sono a disposizione, l’importante è che la Lazio vinca“.

Foto: Instagram Lazio