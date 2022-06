In occasione della sua visita ai tifosi del Belgrano ha parlato Franco Vazquez che ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo futuro: “Tutto è iniziato qui, voglio finire la carriera al Belgrano per far si che mio figlio mi veda indossare la maglia di questo club. Lo stadio è la mia casa e l’affetto dei tifosi è qualcosa di davvero incredibile”.

Foto: Twitter Parma