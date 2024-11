Vazquez: “Pensiamo a Valencia, calcio passa in secondo piano. Difficile preparare una gara del genere”

Lucas Vazquez ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Milan. Come chiesto da Ancelotti, poche parole in merito alla gara e molto su quanto accaduto a Valencia.

Queste le sue parole: “Siamo vicini a Valencia. Cercheremo di appoggiare tutto il popolo come possiamo, siamo felici della solidarietà vista. Tutti speriamo che tutto possa tornare presto alla normalità”.

Come si prepara una sfida del genere? “E’ complicato, in questo momento il calcio deve passare in secondo piano. La cosa più importante è la gente, quando succedono certe cose è sempre complicato”.

Come vive lo spogliatoio questo momento? “Siamo tutti molto tristi, c’è tante gente che sta soffrendo e questo dispiace a tutti”.

Voi calciatori avete mai pensato di chiedere un incontro alla UEFA per non giocare?

“Il mister ha ragione. La nostra opinione conta zero ora. Noi cerchiamo di essere professionisti e fare ciò che ci viene chiesto di fare”.

Secondo lei non ci si è fermati per colpa del calendario intasato? “Ci sono tante cose da considerare. La comunicazione è complicata. Il calcio è un’industria. Noi siamo gli attori principali di questa industria ma abbiamo poco potere, possiamo solo fare quello che ci chiedono di fare”.

Foto: Instagram Vazquez