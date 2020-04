Vazquez: “Ho ancora un anno di contratto qui a Siviglia, ma a giugno vedremo cosa fare”

Intervistato dai microfoni di Mundo Deportivo, l’ex-attaccante del Palermo, oggi in forza al Siviglia, El Mudo, Franco Vazquez, ha parlato del suo futuro: “Da contratto, mi manca ancora un anno col Siviglia. Ma tutto dipende da quello che vorrà fare il club con me. Una volta che sarà finito il campionato decideremo quale sarà la cosa migliore da fare, per me e per la società. Da contratto dovrei restare, ma ripeto serve capire quali saranno le idee del club, se mi vorranno vendere o se vorranno proseguire con me.”

Foto: Zimbio