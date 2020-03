Vazquez: “Figo il mio idolo. CR7 ci ha reso più forti, poi ha continuato il suo percorso. Ramos il miglior difensore”

Lucas Vazquez, attaccate del Real Madrid, ha risposto ad alcune domande dei tifosi attraverso il portale Bleacher Report: “È stato molto bello crescere nelle giovanili del Real Madrid, anche se ci sono stati momenti difficili. È stata una bella esperienza e ancor di più dopo aver realizzato il sogno di ogni giocatore della Cantera: giocare per la prima squadra. Spero di potermi ritirare da giocatore Real Madrid”.

Il rigore di San Siro nella finale di Champions contro l’Atletico? “Chiesi di tirare per primo perché ero molto fiducioso, mi sentivo bene e in quel momento pensavo solo di segnare il rigore, per aiutare la mia squadra a vincere il titolo. Sono stato fortunato”.

Punti di riferimento? “Direi che Luis Figo è il mio più grande idolo, sono cresciuto guardandolo giocare nel Real Madrid. Ha giocato nella mia posizione e ho sempre visto i suoi video e i suoi movimenti per migliorare il mio gioco”.

La partenza di Cristiano Ronaldo? “È un vero professionista, ha sempre preteso il massimo da sé stesso e dai suoi compagni di squadra. Ci ha fatti diventare giocatori migliori. Dobbiamo capire la sua decisione, ogni giocatore deve seguire il proprio percorso”.

Il ruolo di capitan Sergio Ramos? “Ramos è il giocatore più forte che abbia mai conosciuto, è competitivo ed è il migliore al mondo nel suo ruolo. Lavora in modo intenso, giorno dopo giorno, è un esempio per tutti”.

