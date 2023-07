Vazquez, addio amaro al Parma: “Non volevo salutare così, ma la società ha fatto un’altra scelta”

Sarà addio tra Franco “Mudo” Vazquez e il Parma. All’indomani della scadenza del contratto che lo legava ai crociati, il Mudo Vazquez affida questo messaggio ai propri canali social: “Non volevo che la mia ultima immagine con la maglia dal Parma fosse con lacrime negli occhi per non aver raggiunto il obbiettivo che questa città e i tifosi meritano, ma purtroppo la società ha fatto un’altra scelta. Me ne vado tranquillo – prosegue l’argentino – sapendo che in questi due anni ho dato tutto me stesso. Voglio ringraziarvi tutti, io e la mia famiglia siamo stati benissimo. Questa città rimarrà sempre nel nostro cuore perché è qui che è nato mio figlio. Vi auguro il meglio per il futuro e spero di rivedervi presto. Un abbraccio grande e forza Parma”.

Foto: Instagram Parma