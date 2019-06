Vavro-Lazio a 10 milioni: un’anticipazione del Corsport di 3 giorni fa

Chi cita le fonti solo quando gli fa comodo (per il piacere dei presunti followers che non vedono e non sentono) avrebbe dovuto ricordare che la notizia di Denis Vavro, difensore slovacco classe 1996, in forza al Copenaghen e molto vicino alla Lazio non è una rivelazione di queste ultime ore. Anzi. Tre giorni fa il Corriere dello Sport aveva rivelato l’accordo tra Vavro e la Lazio, un blitz imminente per chiudere con il club danese e anche la cifra (circa 10 milioni). Viaggiamo su quell’autostrada, ormai spalancata: ah, le fonti…

Foto profilo Instagram Vavro