Vavro: “La Lazio è un grande passo in avanti per me”

Durante la conferenza stampa dell’IF Management, scuderia del suo agente Petras, svoltasi in Slovacchia, Denis Vavro ha parlato del suo recente trasferimento alla Lazio. “Mi seguivano da molto tempo, stavano lavorando su di me da parecchio tempo, non è stata una cosa nata all’ultimo mimnuto. Ci siamo solo dovuti sedere a parlare. Sarei ovuto andare alla Lazio anche prima dell’inizio degli allenamenti con il Copenaghen, ma così non è stato. Temevo non trovassero l’accordo, ma alla fine è andato tutto bene. La Lazio è un grande club, uno dei più importanti d’Italia, è sicuramente un grande passo in avanti per me e ringrazio il mio agente per questo. Giocare nella difesa a tre? Per me non c’è nessun problema, lavorerò duramente allenamento dopo allenamento con l’obiettivo di giocare titolare fin dalla prima partita anche se ci sarà grande concorrenza, ma farò di tutto per scendere subito in campo”.

Foto Twitter Lazio