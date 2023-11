Vavro: “Garnacho per me è un pagliaccio, ha la mentalità di un bambino”

Nervi tesi e ribaltoni tra Copenaghen e Manchester United ieri sera, che si sono trascinati fin fuori dai limiti del campo. Il difensore dei danesi Denis Vavro, in un’intervista al Mirror, ha accusato Alejandro Garnacho, attaccante dei Red Devils, di aver provato a scavare il dischetto del rigore in occasione del penality per il Copenaghen, segnato poi da Diogo Gonçalves. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ho visto che stava cercando di fare qualcosa nei pressi del dischetto del rigore, ma Kevin Diks era lì vicino e l’ha fermato. È già la seconda volta. Per me è un pagliaccio, ha la mentalità di un bambino. Un conto è farlo al 97′ davanti al proprio pubblico, un altro è farlo fuori casa e per giunta nel primo tempo”.

Foto: sito Copenaghen