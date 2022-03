Vavro: “A gennaio ho detto no a offerte dall’Italia, ma quel Paese non mi piace. Non ci tornerò”

A TV2 Sport, Vavro, ex difensore della Lazio e ora al Copenaghen, è tornato sulla sua avventura in Italia: “Sono felice di essere tornato a Copenaghen. Quando sono arrivato per la prima volta, non avevo mai visto 20.000 persone in uno stadio. E ora gridano il mio nome. Non tornerò in Italia. A gennaio, prima della breve pausa della nazionale, hanno chiamato dicendomi che c’erano diverse offerte dall’Italia. Ma ho detto di no, perché non mi piace l’Italia. Non resterò mai in Italia”.

FOTO: Twitter Lazio