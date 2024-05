Vasquez: “Punto molto importante in un partita pazza. Possiamo fare ancora di più”

Il difensore del Genoa Johan Vasquez, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, commentando il pareggio ottenuto dai rossoblù a San Siro contro il Milan:

“Per noi è molto importante, è stata una partita un po’ pazza, siamo andati subito in vantaggio. Abbiamo fatto un bel primo tempo concedendo solo qualche cross, non potevamo concedere niente perché loro hanno tanta qualità, per noi è un molto importante perché possiamo fare ancora di più e siamo pronti a sfruttare questa possibilità”.

Foto: Instagram Vasquez